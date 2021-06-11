Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32,5 milyona yaklaştı.

Aşı çalışmaları kapsamında, meslek grupları da aşı programına dahil edilmeye devam ediliyor.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da aşı programına dahil edildiğini söyledi.

Koca, bu meslek grubunda çalışanların yarından itibaren aşılarını olabileceğini belirtti.

"Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın"

BioNTech aşısı ile ilgili de uyarıda bulunan Koca, her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunduğunu söyledi.

Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşının 6 saat içinde kullanılması gerektiğinin altını çizen Koca, 6 saat içinde kullanılmayan dozların daha sonra kullanılamayacağını, israf olacağını söyledi.

Koca, "Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" uyarısında bulundu.

Berberler ve kuaförler de programa dahil edildi

Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda, aşı programına gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının programa dahil edildiğini açıklamıştı.

Berber ve kuaförler için de aşılama sürecinin başladığını ifade eden Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların da aşı programına dahil edildiğini duyurmuştu.