Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8-9 Haziran'da yaptıkları müsilaj temizliğini, 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdüklerini söyledi.

Pakdemirli, 10 Haziran'da toplanan 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajın bertarafa gönderildiğini belirtti.

İstanbul'da 174,6 metreküp müsilaj toplandı

Üç günün sonunda ise, İstanbul'da 174,6 metreküp, Kocaeli'de 77,5 metreküp, Bursa'da 63 metreküp, Tekirdağ'da 28 metreküp, Balıkesir'de 114 metreküp, Çanakkale'de 118 metreküp, Yalova'da 158 metreküp müsilaj toplandı.

"Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız"

Bakan Kurum, "Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız." dedi.

Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergesiyle, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.