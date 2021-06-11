Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.



ByLock ile çeşitli soruşturmalar kapsamında aranan ve hücre evlerinde gizlenen firari 9 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.



7 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise adreslerde bulunamadı. Hücre evlerinde FETÖ iltisakları tespit edilen 2 kişi daha yakalandı.

11 adreste arama



11 adreste yapılan aramada 394 bin 745 TL, 25 bin 995 doları, 11 bin 800 euro ele geçirildi. 1 adet ’F’ serisi 1 dolar, FETÖ elebaşı Gülen’e ait kitaplar, kapatılan Zaman gazetesinin dağıttığı elebaşına ait sohbet kasetleri, bin 500 TL tutarında market alışveriş kartı ve dijital materyallere el konuldu.

FETÖ'cü müdürün eşi de yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında futbolda şike davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç'ın da olduğu öğrenildi.