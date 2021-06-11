Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı"nın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor." dedi.

"Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.

Halen 18 milyon nüfusa 1,8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir."

"Türkiye'yi terör örgütlerinin tasallutundan kurtardık"

Erdoğan, "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık." diye konuştu.

"Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuşan Erdoğan, "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir." ifadesini kullandı.