Haziran ayıyla birlikte yeni meslek gruplarının aşı programına dahil edilmesi hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık iyice hızlandık" mesajını paylaştı.

Bakan Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin aşılanmasına yarın başlanacağını açıkladı.

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

Bugünden itibaren yaş sınırlaması olmadan avukatlar, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile berber ve kuaförler de aşılanmaya başladı.

Pazartesi günü ise 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek.

Aşı tedarikinin hızlanmasıyla önümüzdeki günlerde farklı yaş ve meslek grupları da aşı progamına dahil edilecek.

Gıda üretim ve dağıtım sektörü

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" demişti.

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Berber ve kuaförlerin de aşılanması başladı

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıklamıştı. Bugünden itibaren kuaför ve berberlerin de aşılaması başladı.

Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Avukatlar aşılanıyor

Yaş kısıtlaması olmaksızın avukatların aşılamasına da bugünden itibaren başladı. Bakan Koca dün verdiği müjdeyle " Bu güce güvenin" mesajını verdi.

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Yeşil pasaportlu ihracatçılara aşılamada öncelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeşil pasaportlu ihracatçıların da aşılama programında öncelikli gruba dahil edildiğini açıkladı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

Pazartesi 40 yaş ve üzeri aşılanacak

Pazartesi günü 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek. Önümüzdeki hafta başında 4 milyon 200 bin doz daha BioNTech aşısı getirilecek. Getirilecek aşılarla bu ayın sonuna kadar 20 yaş ve üzerinin aşılanması hedefleniyor.