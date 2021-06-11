Almanya 6 Haziran’da Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında güncelleme yapmıştı. Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesinde nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgede yer alan Türkiye'yi, "riskli' grubu dahil etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200’ün altında olan bölgelere 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldıracağını duyurdu.

Böylece Türkiye’ye yönelik kısıtlama uyarıları da kaldırılmış oldu.



Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Vaka sayısı 100 binde 50'nin üzerindeki ülkeler için uyarı yapılıyor



Maas, COVID-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Maas'ın açıklamasından kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında güncelleme yapıldı.

1 Temmuz itibariyle Almanya'dan Türkiye'ye gelenler, uyarı dönemindeki sağlık masraflarının karşılanmaması gibi kısıtlamalardan muaf olacak.



Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.

