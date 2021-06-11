Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a operasyon yapıldı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Salih Cizre" kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi.

Daha önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır da 5 gün önce MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

[Grafik: TRT Haber]

"Sincar'ı ve Kandil'i insan kaynağı olarak destekleyen bir bölge"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği nokta operasyonu TRT Haber'e değerlendirdi.

MİT'in Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mahmur bölgesindeki operasyonların önemini TRT Haber yayınında anlattı. pic.twitter.com/0y8UMxi06o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2021

Mahmur'un başından beri Türkiye'nin önem verdiği bir bölge olduğunu belirten Başbuğ, Mahmur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Sincar'ı ve Kandil'i insan kaynağı olarak destekleyen bir bölge olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kandil'den çok daha önemli diye vurgu yapmasının altını çizen Başbuğ, şunları söyledi:

"Mahmur son dönemlerde takındığı pozisyon itibarıyla gerçekten teröre yataklık eden bir kuluçka merkezi haline şu anki statüsünü artırarak geldi. Neden şu anki statüyü diyorum? Çünkü gerek Irak gerek Suriye'de aşiretlerin ayağa kalktığı, insanların artık isyan ettiği durumda evlatları çalan ve gasbettiği insanları bu coğrafyada toplayan, burada verdiği eğitimlerle de bütün o geniş coğrafyayı terör anlamında destekleyen bir yapıya dönüştü. Bu nedenle biz son dönemlerde Mahmur'a yönelik çok ciddi tedbirler almaya başladık ki bu operasyon da o tedbirlerden biri."

[Grafik: Terör Örgütü PKK'nın Irak'taki yapılanması / TRT Haber]

"Atanan bölge sorumluları aynı akıbetle karşılaşıyor"

Başbuğ, Pazartesi yapılacak Erdoğan-Biden görüşmesinden önce böyle bir sürecin gerçekleşmiş olmasının, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde gene sözde örgüt sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin teröre destek verenlere bir mesaj olduğunu vurguladı.

MİT'in yapmış olduğu bir önceki operasyonda bir takım çevrelerin hadsiz ve haksız şekilde sivillere yönelik bir operasyon algısı yaratmak istediklerini hatırlatan Başbuğ, "Oysa yapılan operasyonun asla sivillerle ilgisi yoktu. Doğrudan terör odaklı ve terör iltisaklı kişilere yönelik yapılan bir operasyondu. Keza 2 tane teröristle birlikte aynı zamanda sözde bölge sorumlusunun bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi ve sahadaki maddi deliller, bu tezin ne kadar boş ve çürük olduğunu gösteren net delillerdir. Amerika bu handikapı aşmak için, elde de kişi kalmadığı için sürekli etkisiz hale getirilenlerin yerine yeni bölge sorumluları atıyor. Ama her atadığı da bir önceki gibi aynı akıbetle karşılaşıyor." dedi.

"Hesap edemedikleri MİT'in başarısı"

Operasyonu da bu kapsamda değerlendirmekte fayda olduğunu belirten Başbuğ, Mahmur'un, Amerika'nın da, diğer emperyal yapıların da çok önem verdiği bir coğrafya olduğunu söyledi.

Başbuğ, şöyle devam etti:

"Burayı da çok kritik önemde görerek özel savunma tedbirleri uyguluyorlar. Ama hesap edemedikleri Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın ve güvenlik güçlerimizin başarısı. Bu tür operasyonlar gerçekten inanılmaz titizlik isteyen, arka planda çok büyük mutfak çalışması gerektiren operasyonlar. Bu nedenle ikinci bir operasyona daha Amerika'nın maruz kalması Amerika'ya önemli bir ihtardır diye düşünüyorum. Ve yeniden hesap yapması gerektiğini değerlendiriyorum."

Selman Bozkur'dan sonra üçüncü sözde üst düzey örgüt üyesi

Güvenlik güçleri, geçen ay mayıs ayında düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed’i etkisiz hale getirmişti.

Haziranın ilk haftasında düzenlenen operasyonda ise PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ölü ele geçirilmişti.

KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır, son dönemde etkisiz hale getirilen üçüncü sözde üst düzey terörist oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan ve yok eden bir Türkiye gerçeği var. Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır.#CumhurbaşkanıTRTde pic.twitter.com/c3nfImr26D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

"Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta katıldığı TRT canlı yayınında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, buranın Birleşmiş Milletler (BM) kampı olmasına da dikkat çekerek, "BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz." demişti.