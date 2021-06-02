Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı TRT canlı yayınında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili “Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır” ifadesini kullandı.

Erdoğan, buranın Birleşmiş Milletler (BM) kampı olmasına da dikkat çekerek, “BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan ve yok eden bir Türkiye gerçeği var. Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır.#CumhurbaşkanıTRTde pic.twitter.com/c3nfImr26D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Peki, Mahmur Kampı tam olarak nerede? Ne zaman kuruldu? Kimin kontrolünde? PKK kampta kontrolü ne zaman ele geçirdi? Şu an kampta kaç PKK’lı var? İşte yanıtları...

1. Mahmur Kampı nerede?

Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde bulunuyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK’nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK’ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.

2. Ne zaman kuruldu, kimin kontrolünde?

Kamp, 1998’den beri, 1992 yılında terör örgütü PKK eliyle Türkiye'den göç ettirilen mülteciler tarafından kullanılıyor. Uluslararası kuruluşlara göre kampta binlerce mülteci yaşıyor.

Mahmur Kampı, 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından “resmi BM kampı” olarak tanındı. Irak, burada yaşayanları mülteci kabul etti. Yani burası, halihazırda resmi olarak bir BM mülteci kampı.

[Harita: TRT Haber]

3. PKK kontrolüne ne zaman girdi?

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Örgüt daha sonra Musul'un Mahmur ilçesinde Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan "Mahmur Kampı"nı silahlı üsse çevirerek, çocuklar dahil kamptaki herkesi silah altına aldı.

[Grafik: TRT Haber/Bedra Nur Aygün]

4. Kampta şu an durum ne?

Yüzlerce teröristle PKK, kampı ve çevresindeki dağı işgal etti. Mahmur Kampı'nı ve yanındaki Karacak Dağı'nı sözde silahlı üs haline getirdi. Terör örgütü, Mahmur Kampı ile yanındaki Karacak Dağı'nın çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktaları oluşturdu.

PKK'nın, daha önce kamp güvenliğini sağlayan asayiş güçleri ile BM binalarını da kullandığı belirtiliyor. PKK'nın bölgedeki 12-18 yaş arası çocukları zorla kamplara götürerek eğitim verdiği biliniyor. Kampta yaşayan aileler ise baskı nedeniyle PKK'ya boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani kamp, örgüt tarafından eğitim ve insan kaynağı merkezi olarak kullanılıyor.

[Grafik: TRT Haber/Bedra Nur Aygün]

5. Kampta kaç PKK’lı terörist var?

PKK’lı teröristlerin konuşlandığı Mahmur Kampı ve çevresi oldukça stratejik öneme sahip ve Türkiye sınırına çok yakın bir noktada. Sınır güvenliği açısından da kritik. Karacak'taki PKK'lı sayısı 300 ile 400 arasında değişiyor.

Kilit bir konuma sahip Mahmur'da 13 binden fazla terörist olduğu tahmin ediliyor.