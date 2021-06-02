TRT özel yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Sözleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığına ilişkindi. "Mahmur'u en az Kandil kadar önemsiyoruz" diyerek, operasyon sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan ve yok eden bir Türkiye gerçeği var. Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır.#CumhurbaşkanıTRTde pic.twitter.com/c3nfImr26D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber yayınında Mahmur bölgesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT yayınında "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde BM üyesi olarak biz temizleriz." dedi.



Mahmur bölgesinin önemini Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/Rk8HPqeHYZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

"Mahmur, PKK'nın adam devşirdiği yer"

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Mahmur bölgesi için “Ağırlıklı olarak PKK’nın adam devşirdiği yer” dedi. “Mahmur da Sincar da bir sorun haline geldi” ifadesini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, “Birleşmiş Milletler gözetimindeki kamp örgütsel bir faaliyet alanına dönüştü” diyerek, “Mahmur başından sonuna proje bir coğrafya. Terör örgütünün eğitim yatağı. Katil sürüsü diyeceğimiz yapılar burada kaçırılan insanlara eğitim vermekte” diye konuştu.

"Çok yakında o bölgeye büyük bir harekat başlayabilir"

Başbuğ, çok yakın bir zamanda sadece Mahmur’un değil Sincar’ın ve Kandil’in de içinde olduğu büyük bir harekatın başlayacağına dikkati çekti.

Mahmur konusunun bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) da masada olması bekleniyor.