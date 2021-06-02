Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları değerlendirilecek. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak.

MGK bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda konuşulacak konu başlıklarının detaylarını @trthaber muhabiri Fatih Oruk aktardı. https://t.co/2eqziSnw6q pic.twitter.com/TBaV3JHr9X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda, terörle mücadele masada olacak. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyonu devam ediyor. Toplantıda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar görüşülecek.

TSK'nın Karabağ, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri masada olacak

Toplantıda, Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'ndaki faaliyetler de gündemde olacak.

Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçik'in ittifak içindeki görevleri de konuşulacak.