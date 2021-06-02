Son yıllarda ‘trafik kazalarında ölen kişi sayısı’ azalan ülkelerden biriyiz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri raporu da bu bilgiyi doğruluyor.

Bu azalmayı sağlayan etkenler arasında alınan tedbirler, araçların güvenlik seviyelerinin her geçen gün daha da yükselmesi, yeni yapılan yollar ve diğer unsurları saymak mümkün. Ancak özellikle sosyal medya üzerinden yayınlandığında haberdar olduğumuz kimi görüntüler, tehlikenin sadece yüksek hız, keskin virajlar, kesişen yollar olmadığını gösteriyor.

Samsun’daki görüntüler bir ayna

Trafikte tehlike yaratan olumsuz davranışlara son örnek Samsun’dan geldi. Bir tır sürücüsü, arkasından gelen araca yol vermemek için ani ve tehlikeli şekilde sağa-sola hareket ederken, sonunda aracın yoldan çıkmasına neden oldu. Samsun’daki bu görüntüler aslında trafikteki tehlikeli tablo için ‘ayna’ özelliği taşıyor. Yollarda örneğine sıkça rastlanabilen bu davranışlar karşısında ne yapılabileceğini uzmanına sorduk.

[İçinde hamile bir kadının olduğu arabanın önünü kesen kardeşlerin yaptıkları bugün gibi hafızalarda.]

Araçları ‘öldüresiye kullanmaktan’ vazgeçmeliyiz

İleri Sürüş Uzmanı Ethem Genim ile Samsun’daki görüntüleri izliyoruz ve aklına ilk gelenlerin ne olduğunu soruyoruz… “Türkiye’de araçlarımızı ‘öldüresiye’ kullanıyoruz. Bunun en net örneklerinden biri bu video” diyor Genim.

Bu durumdan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini aktaran Genim’e göre yaşananların temelinde, direksiyona geçen sürücülerin öfke kontrollerinin çok zayıf olması yatıyor. Direksiyondaki sürücü öfke kontrolüne dair bir eğitim almadığı için karşılaştığı basit olaylarda dahi aniden sinirleniyor ve bir süre sonra kontrolden çıkacak kadar kendini kaybediyor.

[İleri Sürüş Uzmanı Ethem Genim. Foto: AA]

Yanlışa yanlışla cevap vermeyin

Ethem Genim, trafikteki sürücülerin çoğunlukla kendini haklı gördüğünü anlatıyor ve bu durumun ‘karşı tarafı cezalandırmalıyım’ anlayışını beraberinde getirdiğini söylüyor.

Türkiye’de sürücülerin ‘yanlışa yanlışla cevap vermek’ gibi son derece sorunlu bir tutum içinde olduklarını anlatan Genim, trafikteki asıl meselenin buradan çıktığına dikkat çekiyor.

Araçların çarpışması ya da sürücülerin ölümle dahi sonuçlanabilen kavgalarının temelinde bu tutumun yattığını ifade eden Genim, hukukun kara yolları da dahil olmak üzere hayatımızın genelinde daha etkin olmasıyla bu işlerin geride bırakılabileceğine görüşünde.

[Çakarlı araçla yol kesen şahsın polis olmadığı ortaya çıkmış ve mahkeme tutuklanmasına karar vermişti.]

Başımıza geldiğinde ne yapmalıyız?

Samsun’daki görüntüler bir istisna değil… Bu tarz görüntüleri sıkça izliyor, trafikte benzer olaylarla karşılaşıyoruz. Kasıtlı olarak yol vermeyenler, araçları tehlikeli biçimde sıkıştıranlar ve diğerleri… İleri Sürüş Uzmanı Ethem Genim’e başımıza böyle bir olay gelmesi halinde ne yapmamız gerektiğini de soruyoruz:

“Her şeyden önce sakin olun. Paniklerseniz hata riskiniz artar. Ve sakın kafanızdan çıkarmayın; cezayı verecek olan siz değilsiniz. Bu kişiyi tanıyor musunuz, ruh haline dair bir fikriniz var mı, üzerinde bir silah, bıçak ya da zarar verici başka bir alet olup, olmadığını biliyor musunuz? Bunların cevabı hayır ise sakın aracı durdurmak ya da araçtan inmek gibi bir hata yapmayın.

Söz konusu aracın plakasını mutlaka not edin. Eğer imkanınız varsa o sırada polisi arayın ve durumu anlatın. Eğer size yol vermeyen birisi ise siz hızınızı düşürün, bırakın o gitsin. Arkanızda ise yine siz sakin kalın, yol verin ve sizi geçmesine izin verin.”

Akıllanacağını sanmayın

Genim ayrıca, Türkiye’de trafikteki bir diğer kronik sorunun da ‘karşı tarafın akıllanacağını sanmak’ olduğunu belirterek, “Böyle bir dünya yok. Siz onunla münakaşa edince karşı taraf akıllanacak ve bir daha o hatayı yapmayacak sanmayın. Çoğunluk yine bildiğini okuyacak. Siz sürücü olarak kanunlara güvenin, polise haber verin ve bunların dışında ceza verme gibi durumun sizin işiniz olmadığını iyi kavrayın” dedi.

