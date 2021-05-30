Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 23:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tırın sıkıştırdığı araç kaza yaptı
Samsun'da tırın sıkıştırdığı hafif ticari araç kaza yaptı. Sürücünün ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı.
Samsun-Ankara kara yolu Çakarlı mevkisinde tırın sıkıştırdığı hafif ticari araç kaza yaptı.
Kaza sonucu büyük panik yaşayan ticari araç sürücüsü ile tır şoförü arasında tartışma çıktı.
Polis ekiplerince sakinleştirilen sürücülere ceza uygulandı.
Samsun'da tır şoförü tarafından sıkıştırılan ve dakikalarca süren münakaşa sonucu kaza yapan araçtaki sürücü ölümden döndü. Samsun - Ankara Karayolu Çakallı Mevkiinde yaşanan olay saniye saniye kameralara yansıdı.
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