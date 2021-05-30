İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında 2 avukat ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 1 polis memuru ile 1 avukat tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Başlatılan idari soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yeri değiştirildi, 7 personel görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği, bu değişikliğin ardından, bazı medya organlarında yer alan "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.