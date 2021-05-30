Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da mermer yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İbrahim Mermer idaresindeki mermer yüklü tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Salar beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Ali Mermer yaralandı.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Ambulansla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Mermer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü İbrahim Mermer'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Etiketler: Trafik Kazası AFAD
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