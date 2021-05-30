İstanbul Arnavutköy'de hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine 2 zabıta memuru olay yerine gitti.

Zabıtalar suç üstü yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapmak istedi. Ancak saldırıya uğradı.

Zabıtanın yardım talebi üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Kaçan zanlılara ait iş makineleri 2 kilometre uzakta çalılıklar arasına terk edilmiş halde bulundu.

Polisi tehdit ettiler

Ekipler, iş makinelerini taşımak için harekete geçtiğinde zanlılar ortaya çıktı. Bu kez de polisi tehdit ettiler.

Etkisiz hale getirilen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

Görevli memura mukavemetten gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.