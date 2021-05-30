Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arnavutköy'de zabıta memurlarına saldırı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da yasak bölgeye hafriyat dökmek isteyen 6 kişi, kendilerine müdahale eden zabıta memurlarını darbetti.
İstanbul Arnavutköy'de hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine 2 zabıta memuru olay yerine gitti.
Zabıtalar suç üstü yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapmak istedi. Ancak saldırıya uğradı.
Zabıtanın yardım talebi üzerine bölgeye polis sevk edildi.
Kaçan zanlılara ait iş makineleri 2 kilometre uzakta çalılıklar arasına terk edilmiş halde bulundu.
Polisi tehdit ettiler
Ekipler, iş makinelerini taşımak için harekete geçtiğinde zanlılar ortaya çıktı. Bu kez de polisi tehdit ettiler.
Etkisiz hale getirilen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.
Görevli memura mukavemetten gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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