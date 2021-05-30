Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenaze sonrası vakalar arttı; köy karantinaya alındı
Kastamonu'da Akçakese köyünde cenaze sonrası pozitif vaka ve temaslı sayısında artış yaşandı. Köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Akçakese köyünde cenaze sonrası pozitif vaka ve temaslı sayısında artış yaşandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyü 10 gün karantinaya aldı.
Kaymakamlık, mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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