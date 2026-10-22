Kanada Başbakanı Mark Carney Ankara'da

Carney'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Carney'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando, iki ülkenin​​​​​​​ milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney, merdivenlerde Türk ve Kanada bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Carney, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Ottava Büyükelçisi Can Dizdar ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.