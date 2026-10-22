Tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye geriledi

Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye süreçleri ve yapılan ödemelere ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Açıklanan verilere göre, sürecin başlangıcından bu yana yürütülen kararlı çalışmalar sonucunda tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 47’ye kadar düşürüldü. Bu kapsamda, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait fonlara ilişkin işlemlerin de hızla sürdüğü belirtilerek; Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda 31 fondan 18’inin tasfiyesinin 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığı kaydedildi. Bu grupta yer alan 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar TL ödeme yapılırken, kalan 13 fonun tasfiyesinin de en kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

Kritik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda

Yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf, etkin bir şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvence altına alınması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin sürdüğü hatırlatıldı.

Kısa süre içinde yasalaşması beklenen düzenlemenin ardından, kalan fonlara ait ara ödeme süreçlerinin süratle ilerletileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, süreç içerisinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlere yönelik işlemlerin Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından titizlikle takip edildiğinin altı çizildi.

Borsayı koruyan, yatırımcıyı gözeten yaklaşım

Tasfiye sürecinin temel ilkelerine de değinilen açıklamada, işlemlerin hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir hassasiyetle yürütüleceği belirtildi. Temel hedefin, mümkün olan en yüksek sayıdaki yatırımcının ödemelerini en yüksek piyasa değerinde alabilmesi olduğu kaydedildi.

Tasfiye adımlarının teknik düzeyde günlük olarak takibi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın’ın görevlendirildiği duyuruldu.

Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile süreçte yer alan diğer kurumların, yetki alanlarındaki gelişmelere ilişkin kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceği bildirildi.