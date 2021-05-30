Geçtiğimiz yıl inşaat çalışmalarına başlanan Barbaros hayrettin paşa Camii’nin inşaatındaki yüzde 75'lik bölüm tamamlandı, şu sıralarda ise caminin kubbe bölümündeki kalıp işlemleri sürüyor.

Temeli geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Mimar Sinan'ın "kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlandı.

Toplam 18 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. 25 metre çapında kubbesi ve 4 minaresi olacak. İbadete açıldığında 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Olası depremde toplanma alanı olacak

Barbaros Hayrettin Paşa Camii depreme dayanıklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Olası bir depremde toplanma alanı olarak kullanılabilecek.

Gelecek yıl ibadete açılması hedeflenen cami aynı zamanda kültür merkezi işlevi görecek.

Çok amaçlı salon ve 900 araçlık otoparkın olacağı camide; ebru, hat, tezhip gibi geleneksel sanatlar, atölye çalışmalarıyla yaşatılacak.

