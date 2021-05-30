Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
136 metrelik konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Lider Halil' isimli konteyner gemisi, makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti ekiplerinin anında müdahalesi sonucu büyük bir kaza atlatılmış oldu.
Rusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı'na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken saat 13.00 sıralarında makine arızası yaptı.
Kaptan, gemiyi sürüklenmemek için Kilitbahir köyü Zargana Plajı önlerine demirledi.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römörkorü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Gemide, 192 ton ağırlığında 40 adet konteyner bulunuyor.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin anında müdahalesi sonucu büyük bir kaza atlatılmış oldu.
Etiketler: Trafik
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