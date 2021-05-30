Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, salgın nedeniyle işçilerin kaldığı çadırları ziyaret ederek, koronavirüs testi için numune topladı.

Kilometrelerce yol giderek tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerine ulaşan filyasyon ekipleri görevlerini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor:

"Pandeminin yayılım hızını en aza indirebilmek için denetim ve genel taramalarımızı yaparak önlemler alıyoruz. Filyasyon ekibi olarak dağ taş demeden gece gündüz demeden zorluklara göğüs gererek işlemlerimize devam ediyoruz."

Koronavirüs testinden geçirilen işçilere maske ve eldiven de veriliyor. İşçiler virüse karşı almaları gereken önlemler hakkında bilgilendiriliyor.

Ekipler işçilerin ailelerine genel sağlık kontrolü de yapıyor.