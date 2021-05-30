Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet’ten teşekkür şiiri
Kayseri'de yaşayan 86 yaşındaki Ozan Mehmet Büger, sağlık çalışanlarının ikna etmesiyle koronavirüs aşısını yaptırdı. Büger, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgiden etkilenerek teşekkür şiiri yazdı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi emeklisi 86 yaşındaki Mehmet Büger’i sağlık çalışanları koronavirüs aşısı olması için ikna etti.
İlk dozunun ardından ikinci doz aşısını da vurduran Büger, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında bir şiir kaleme aldı.
Şiiriyle Türkiye’nin sağlık sistemine övgüler dizen Mehmet Büger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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