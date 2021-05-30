Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi emeklisi 86 yaşındaki Mehmet Büger’i sağlık çalışanları koronavirüs aşısı olması için ikna etti.

İlk dozunun ardından ikinci doz aşısını da vurduran Büger, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında bir şiir kaleme aldı.

Şiiriyle Türkiye’nin sağlık sistemine övgüler dizen Mehmet Büger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

