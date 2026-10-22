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Gündem
TRT Haber 22.10.2026 19:20

Başsavcı ve başsavcı vekilleri adli işlere de katılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhuriyet başsavcıvekillerimizin, asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarımızda görev yapan cumhuriyet başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik." ifadelerini kullandı.

Başsavcı ve başsavcı vekilleri adli işlere de katılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yargıda etkinliği artıracak, adaletin zamanında tecellisini sağlayacak adımları kararlılıkla attıklarını belirtti.

Vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, cumhuriyet başsavcıvekillerimizin, asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarımızda görev yapan cumhuriyet başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik. Bu düzenlemelerle tecrübeli cumhuriyet başsavcılarımızın ve başsavcıvekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, cumhuriyet savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."

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Akın Gürlek Hukuk
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