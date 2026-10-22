Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.10.2026 17:32

Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor: 26 bin emniyet personeli görev yapacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) boyunca İçişleri Bakanlığınca 26 bin personelin görev yapacağını bildirdi.

Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor: 26 bin emniyet personeli görev yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31'in yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COP31'in gerçekleştirileceği alanı gezdiklerini ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son dönemlerde uluslararası zirvelere, spor müsabakalarına ve diplomasi forumlarına ev sahipliği yaptığını anımsatan Çiftçi, kasımda da son derece önemli ve prestijli bir zirvenin Türkiye'de yapılacağını ifade etti.

Temmuzda Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'ni İçişleri Bakanlığı olarak sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını dile getiren Çiftçi, COP31'i de aynı dikkatle, özenle planladıklarını belirtti.

Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor: 26 bin emniyet personeli görev yapacak

Zirveye 100 civarında devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 400 bakan ve 20 bin civarında delegasyon ile günlük 100 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiğini ve buna göre de gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9-20 Kasım tarihleri arasındaki zirvede, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait toplam 26 bin personelimiz burada görev alacak. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun tamamlanması. Misafirlerimizin, konuk devlet başkanlarının ve hükümet başkanlarının, bakanlarımızın, delegasyonun, havaalanına ulaşmasından konaklama yerlerine ulaşıncaya kadar daha sonradan zirvenin yapılacağı konferans alanına gelişlerine kadar bütün tedbirlerimizi etraflı bir şekilde, detaylı bir şekilde planladık."

Çiftçi, en ince ayrıntıları da değerlendirerek planlamayı yaptıklarını kaydetti. Sadece güvenlik tedbirleri almadıklarını, AFAD Başkanlığının da 15 araç ve 120 personelle gerekli çalışmaları yaptığını dile getiren Çiftçi, "Bu meydanda hem konferansın yapılacağı alanda hem de misafirlerimizin konaklayacağı alanlarda yangın tedbirlerinden tahliye planlarına kadar acil durum planlamalarına kadar bütün hazırlıkları onlar da gözden geçiriyor. Onlar da gerekli çalışmaları bir yandan yürütüyor." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Sağlık Bakanlığının da çalışmaların içerisinde olduğunu ve 110 ambulans, 300 sağlık personeli, 31 UMKE ekibiyle sağlık tedbirlerini planladıklarını söyledi.

Gösteri yürüyüşlerinde yetki Antalya Valiliğinde

Devletin tüm kurumlarının zirve ile ilgili üzerine düşeni yerine getirdiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız buradaki organizasyonu en güzel şekilde, en fazla katılımcı olacak şekilde hayata geçirmek ve misafirlerimizi ülkemizde rahat ettirmek, güvenli bir ortamda konferansın gerçekleşmesini sağlamak. Tabii COP31 Zirvesi kapsamında birtakım gösterilerin yapılabileceğini de planlıyoruz. Malumlarınız 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre, yabancıların ülkemizde yapacakları gösteriler, İçişleri Bakanlığımızın iznine tabi. Merkezden bunu yönetmenin zor olacağını düşünerek, bu konudaki yetkimizi Antalya Valiliğimize devrettik. Burada toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili müracaat edecek olanlar, bununla ilgili planlaması olanlar, Antalya Valiliğimizi sistem üzerinden başvurabilecek. Antalya Valiliğimiz bu değerlendirmeleri yapacak, onlara yer gösterecek, gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklar ve onların da bu şekilde sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamış olacağız. Bu konuda Antalya Valiliğimizi yetkilendirmiş olduk."

Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor: 26 bin emniyet personeli görev yapacak

Çiftçi, her açıdan misafirlerin güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığını vurguladı.

Zirveyi ülkenin itibarı, prestiji açısından son derece önemli gördüklerini aktaran Çiftçi, bütün misafirlerin gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelip, konaklayabileceklerini ve konferansa katılabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, organizasyon sürecinin başından bu yana gerekli lojistik desteği verdiklerini ve tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çiftçi, zirvenin kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Bakan Çiftçi, daha sonra Bakan Kurum ile alanı gezdi.

ETİKETLER
COP31 Mustafa Çiftçi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada ile ilişkiler 'stratejik ortaklık' düzeyine yükseltildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği
18:19
DSÖ, Fransa'da, hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası olan kişinin öldüğünü bildirdi
17:58
ABD ve İsrail'den seçimlerin gölgesinde İran'a saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
17:48
Yapay zekadan etkilenen mesleklerde istihdam artışı erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek
17:52
Kanada Başbakanı Carney: Türkiye'yle stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada ile ilişkiler 'stratejik ortaklık' düzeyine yükseltildi
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ