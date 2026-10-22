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Gündem
TRT Haber 22.10.2026 16:35

Mekke Anlaşması komisyona geliyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşması'nın gelecek hafta salı günü Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşüleceğini bildirdi.

Mekke Anlaşması komisyona geliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Türkiye'de onay süreci başladı.

TBMM Başkanlığına sunulan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na sevk edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nu toplamayı planladıklarını ve anlaşmayı tüm boyutlarıyla komisyonda değerlendireceklerini açıkladı.

Teklif, komisyonda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulunun gündemine alınacak.

Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM'de
Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM'de

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