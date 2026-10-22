Mekke Anlaşması komisyona geliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Türkiye'de onay süreci başladı.
TBMM Başkanlığına sunulan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na sevk edildi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nu toplamayı planladıklarını ve anlaşmayı tüm boyutlarıyla komisyonda değerlendireceklerini açıkladı.
Teklif, komisyonda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulunun gündemine alınacak.