'Futbolda şike kumpası' soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.

İddianamenin detayları

Hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü, "suçtan zarar gören", avukatlar Ali Alper Alpoğlu ile Şekip Mosturoğlu ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Lütfi Arıboğan'ın 2011 ve 2012 arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, kamuoyunda "2011 Futbolda Şike operasyonu" olarak bilinen soruşturmanın federasyona yansıması olan sportif soruşturmaları TFF adına yürüttüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, FETÖ/PDY terör örgütünün medya ayağında yer alan, geçmişte "Ergenekon, Balyoz, Şike davası" gibi örgüt tarafından usulsüz şekilde yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu kamu görevlilerine belge teminiyle gündeme gelen örgütün yayın organı Taraf gazetesinde basın yayın faaliyetlerinde bulunan, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyetine karar verilen, ayrıca sözde şike soruşturmasını yürüten ihraç savcı Mehmet Berk'le belirtilen dönemde 15, ihraç emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'yla 1 kez irtibat kurduğu tespit edilen Mehmet Baransu'yla arasında 13 Temmuz 2011 ile 6 Aralık 2012 arasında toplam 101 kez HTS irtibatının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Arıboğan'ın sözde şike soruşturmasıyla ilgili olan "Emniyet müdürlüğü yazısı ve isim listesi" konulu eki bulunan içeriği önce "lutfiaribogan@tff.org" kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011'de şahsi adresine gönderdikten sonra ekindeki "magicolor..pdf" isimli dosyayla birlikte Baransu’nun kullanımındaki mail adresine 7 Aralık 2011'de gönderdiği bilgisine yer verildi.

Arıboğan'ın kullandığı telefonun Şike Kumpası Davası'nda şüphelilerden ihraç emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'yla 4 Temmuz 2011 ile 17 Haziran 2014 arasında 83, güvenlik görevlisi Bülent Özoğlu'yla 9 Nisan 2011 ile 2 Nisan 2012 arasında 12, başkomiser Soner Koç'la da 2011'de 2 kez irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, "3 Temmuz 2011 sözde şike operasyonundan sonraki süreçte TFF yetkilisi olarak 18 Temmuz 2011'de UEFA Başmüfettişi Pierre Cornu'yla Nyon kentinde sözde şike soruşturmasını değerlendirmek üzere görüşme yapan heyette yer aldığı, aynı heyette bulunanlardan dönemin TFF Hukuk Müşaviri Levent Polat ile dönemin TFF Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu'nun tanık ifadelerinde bahse konu Nyon'daki görüşmede sadece basından elde ettikleri bilgileri UEFA'yla paylaştıklarını beyan etti." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, deliller ve tespitler doğrultusunda, Arıboğan'ın "TFF Başkan Vekili" sıfatıyla sözde şike soruşturmasının federasyondaki yansıması olan sportif soruşturmayı TFF adına yönettiği, söz konusu dönemde örgütün basın ayağı olan Mehmet Baransu'yla sözde şike soruşturmasında görev yapan ve sonradan FETÖ'yle bağlantıları tespit edilen dönemin emniyet ve yargı mensuplarıyla irtibatlı olduğu aktarıldı.

Bu soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeleri Baransu'yla paylaşarak, Baransu'nun basın aracılığıyla şike süreci hakkında örgütün hedefinde olan Fenerbahçe Spor Kulübünün aleyhine, örgüt menfaatine kamuoyu oluşturmasına yardımcı olduğuna dikkati çekilen iddianamede, basında yer alan söz konusu yazı ve haberlerin TFF ve UEFA nezdinde gerçekleştirilen sportif soruşturmalarda delil olarak kullanıldığı vurgulandı.

İddianamede Fenerbahçe'nin zarara uğratıldığı tespiti

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Nitekim TFF tarafından Fenerbahçe Spor Kulübünün 2011-2012 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkından men edilmesine karar verildiği, Fenerbahçe Spor Kulübünün söz konusu karar nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması engellenerek elde edeceği maddi gelirden mahrum bırakılarak çok büyük zarara uğratıldığı, şüphelinin FETÖ/PDY'yle organik bağı olduğuna dair somut tespit bulunamamışsa da şüpheli Lütfi Arıboğan'ın 'Futbolda Şike Soruşturması'nın TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA'yla olan görüşmeleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü menfaatleri doğrultusunda yöneterek üzerine atılı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçunu işlediği anlaşılmıştır."