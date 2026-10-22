Açık 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2026 19:01

Danimarka, Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak için uzun menzilli füze alacak

Danimarka'nın, Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak amacıyla F-35 savaş uçaklarında kullanılabilecek uzun menzilli seyir füzeleri satın alacağı bildirildi.

Danimarka, Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak için uzun menzilli füze alacak

Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus, başkent Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir yatırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bruus, Norveçli savunma şirketi Kongsberg ile ABD merkezli savunma şirketi Covenant'ten uzun menzilli füze satın alacaklarını belirterek, söz konusu yatırımın Danimarka ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Füzelerin F-35 savaş uçaklarıyla kullanılabileceğini kaydeden Bruus, "Artan bir tehdit gerçeğiyle karşı karşıyayız ve buna yanıt verebilecek durumda olmalıyız." dedi.

Füzelerin teslimat tarihi ve konuşlandırılacağı yerlere ilişkin detay paylaşmak istemeyen Bruus, yatırımın Rusya'ya karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Rusya ile olası bir çatışmayı hedeflediğini savundu

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin ise Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, Kopenhag yönetiminin izlediği siyasi çizginin, Rusya ile olası bir çatışmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Barbin, Danimarka'nın hassas saldırı silahlarıyla nükleer bir güce karşı koyabileceğini düşünmesinin "tehlikeli bir yanılgı" olduğunu savundu.

ETİKETLER
Danimarka Rusya
Sıradaki Haber
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
Fon düzenlemelerini içeren kanun teklifi yasalaştı
19:28
İstanbul’a sel desteği 430 milyon liraya ulaştı
19:23
Başsavcı ve başsavcı vekilleri adli işlere de katılacak
19:22
Trump, İran'ın petrol fiyatlarını yükseltmek için "her şeyi" yaptığını savundu
18:52
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:46
Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ