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Türkiye
AA 22.10.2026 19:24

İstanbul’a sel desteği 430 milyon liraya ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlara ek olarak 230 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

İstanbul’a sel desteği 430 milyon liraya ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlara ek olarak 230 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimize 230 milyon lira tutarında ilave kaynak aktardık. Böylece sel felaketinin ardından İstanbul'a sağladığımız destek toplam 430 milyon liraya ulaştı. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bakanlığımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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İstanbul Sel Yağış Mahinur Özdemir Göktaş
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