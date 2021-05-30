Mavi bayraklı plajı, berrak ve sığ deniziyle tatilcilerin uğrak yeri olan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Salgın sebebiyle geçen yıl bekledikleri gibi bir sezon geçiremeyen bölge esnafı bu yıl umutlu.

"Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, kaledeki turist hareketliliği hakkında konuştu:

"Daha yeni yeni turistler gelmeye başladı. En çok gelen de şu anda Ukrayna´dan, Almanya´dan, Fransa´dan öncüleri gelmeye başladı. Çok umutluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Aylardır kapalı olan otel ve belediye işletmeleri, tatilcilere salgın tedbirleri kapsamında hizmet vermeye hazır. Tatilciler de alınan önlemlerden memnun.

Tekne turu, su sporları gibi alternatifler de Erdemli'deki ünlü plajı tatilciler için cazip hale getiriyor.