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Türkiye
AA 17.10.2026 20:37

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.

Bir etkinlik kapsamında bazı yollar da saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.

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