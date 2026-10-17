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Türkiye
AA 17.10.2026 17:46

Sapanca'da sağanak: Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle turistik ilçe Sapanca'da bazı yollar kısmen çöktü, köprüler yıkıldı ve bungalovlar zarar gördü.

Sapanca'da sağanak: Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

Çarşamba akşamı başlayan ve dün geceye kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sakarya'nın birçok noktasında dereler taştı, tarım arazileri ve evlerin giriş katlarını su bastı.

Sağanaktan etkilenen Sapanca ilçesinde de mahalleler arasında ulaşımı sağlayan bazı köprüler yıkıldı, bazı yollar kısmen çöktü.

Şükriye Mahallesi'nden geçen dere, debisinin artması sonucu taştı.

Sapanca'da sağanak: Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

Sürüklenen 1 araç dere içinde ağaca takıldı, yollarda çökme oluştu, konaklama tesislerine ait bungalovlar zarar gördü.

Devlet Su İşleri ekipleri, derede ıslah çalışması yaptı.

Sağanak nedeniyle Dereköy mevkisinde ise bazı mahalle yolları ulaşıma kapatıldı.

"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekletiliyor.

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