Yazar Cevat Özkaya son yolculuğuna uğurlandı

Kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende taziyeleri kardeşi Ekrem Özkaya, oğlu Taha Özkaya ve kayınbiraderi yazar Abdullah Yıldız kabul etti.

"O, Müslüman coğrafyanın dertleriyle dertlendi"

Cenaze töreninde konuşan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, Özkaya'nın İslam dünyasında fikir köprüleri kuran ve Müslüman coğrafyanın sorunlarıyla dertlenen değerli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Görmez, "Yüce Kur'an'ımızda Hazreti İbrahim'in çok güzel bir duası vardır, 'Allah'ım, beni benden sonrakilerin dilinde doğrulukla, güzellikle anılanlardan eyle.' diye. Bugün hepimizin sıdk ile yad ettiği, İstanbul'un asil bir müminini, güzel bir insanını, Cevat Özkaya kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Cenabıhak kendisine rahmet, makamını cennet eylesin. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Özkaya'nın yaptığı entelektüel faaliyetlerin önemine değinen Görmez, şunları kaydetti:

"İki çeşit insan vardır. Birlik içindeki kardeşlerini dağıtan ve ayrılık içindeki kardeşlerini toplayan insanlar. Cevat Bey kardeşimiz hep topladı, hepimiz buna şahidiz. O, Müslüman coğrafyanın dertleriyle dertlendi. Cevat Özkaya, İslam coğrafyasının bütün mütefekkirlerini bize taşıdı, aramızda fikir köprüleri kurdu. Biz onu Bosna'da, Kırım'da, Kafkasya'da gördük. Cenabıhak, bütün bu yaptıklarını ahirette kendisine refik eylesin. Zaman zaman sohbetimiz olurdu. Hep benim klasik sorum, 'Cevat Bey, pınar akıyor mu?' olurdu. O da hep 'Akıyor' derdi. Son yıllarda 'Hocam, pınar durdu, akmıyor' derdi. Cenabıhak bütün fikir, ahlak ve değer pınarlarını yeniden akıtmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin."

Abdullah Yıldız ise Özkaya'nın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "O benim dava arkadaşımdı. Aynı zamanda akrabamdı. Akran ve arkadaştık. Beraber aynı yollarda yürüdük ve bu davaya hizmet ettik. Araştırma ve Kültür Vakfı, Pınar Yayınları ve Bosna Dayanışma Grubu... Kendi adıma buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah ondan ve sizden razı olsun." dedi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya'nın cenazesi, Kartal Soğanlık Mezarlığına defnedildi.