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Türkiye
AA 17.10.2026 19:24

İstanbul Valisi Gül: Ayazağa Meydanı'ndaki yıkımlar yarın tamamlanacak

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamının yıkımının tamamlanacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Gül: Ayazağa Meydanı'ndaki yıkımlar yarın tamamlanacak

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel ve su baskınının en çok etkilediği bölgelerden Ayazağa Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selde kaybolan üç vatandaşa henüz ulaşamadıklarını, çalışmaların gece ve yarın da devam edeceğini, polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD timleri ve AFAD koordinasyonundaki akredite kuruluşların arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dere yatağında bulunan yapıların yıkımına başlandığını kaydeden Gül, "Aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla da eşyalar bittikçe yıkım yapılıyor, yapılacak. Bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamını yıkmış olacağız." diye konuştu.

İSKİ'nin dere ıslahı yapabilmesi için engellerin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Gül, yıkımlar gerçekleştikten sonra 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi.

 

Gül, İstanbul'da ıslah edilmesi gereken dereler olduğunu, bunlarla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Anadolu Yakası'nda yağışın devam ettiğini aktaran Gül, "Dolayısıyla da İstanbul'un her tarafında yağışla ilgili riskimiz azalmakla birlikte devam ediyor. Bu açıdan hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisiyiz." dedi.

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