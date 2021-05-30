Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya sahilleri karavancıları ağırlamaya başladı
Havaların ısınmasıyla birlikte tatilciler sahillerde yerini almaya başladı. Antalya'da sosyal mesafeli tatil yapmak isteyenlerin tercihi karavanlar oldu. Tatilciler karavanlarla sahil kenarlarına yerleşerek denizin keyfini çıkarıyor.
Çaylarını demliyorlar, çimenlerin üzerinde keyifli vakit geçiriyorlar.
Koronavirüs döneminde, korunaklı tatil yapmak isteyenlerin tercihi karavan oldu.
Havaların ısınması ile birlikte sayıları artan karavancılar, Antalya'nın sahil kesimlerinde yerini aldı.
Antalya sahilleri karavancıları ağırlıyor
Dünyaca ünlü Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi karavancıları ağırlamaya başladı.
Tatilcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan karavan adeta onların evi olmuş durumda.
Karavancıların tatil planı, deniz sezonu kapanana kadar devam edecek.
Etiketler: Antalya Koronavirüs Sosyal Mesafe Turizm
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