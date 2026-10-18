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Türkiye
İHA 18.10.2026 01:48

Manisa’ya mevsimin ilk karı düştü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Horzum Alakaya Mahallesi’nin yaylalar mevkiinde saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Manisa’ya mevsimin ilk karı düştü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Alaşehir’in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, soğuk havayı da beraberinde getirdi. İlçe merkezi ve çevresinde de soğuk hava etkisini artırırken, yaylalarda kışın ilk işaretleri görüldü.

Belediye ekipleri hazır bekliyor

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Alaşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını artırdı. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yüksek kesimlerde gerekli tedbirler alındı.

Kar yağışının etkisini artırabileceği bölgelerde yolların açık tutulması ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapılabilmesi için ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Manisa’ya mevsimin ilk karı düştü



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin olabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda beklediğini ifade eden Öküzcüoğlu, "Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışına karşı önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

Belediye ekiplerinin hava şartlarını takip ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde müdahalede bulunmaya hazır olduğu bildirildi.

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