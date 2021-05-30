Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahili, hem güzelliğiyle dikkati çekiyor hem de yakınında bir hazineyi barındırıyor.

Sarp kayalar oyularak yapılan Titus Tüneli, ihtişamı ile görenleri büyülüyor.

Roma Dönemi'nde yapıldı

Titus Tüneli, antik dönemin mega projesi.

Roma İmparatoru Vespasian, dağdan gelerek şehri ve limanı tehdit eden selden korunmak için tüneli inşa ettirdi. Milattan sonra 69 yılında başlanan inşaat 2 yıl sürdü.

İmparator Vespasian'ın oğlu Titus tarafından tamamlanan tünelin uzunluğu, bin 380 metre. 7 metre yüksekliğindeki tünelin genişliği ise 6 metre.

Beşikli Mağara'da 12 mezar yer alıyor

Tünel 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi.

Tünele 100 metre uzaklıkta da Beşikli Mağara yer alıyor.

Kaya Mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan yerde 12 lahit var.