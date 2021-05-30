Bursa'da Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde yaşanan olayda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen bir otomobili durdurdu.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile birlikte kaçmaya başladı. Otomobili yakalamak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye ekip istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, İstiklal Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, motorize yunus timleri tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı.

Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Emre Rahman Y, ile Cem Eren Ç, Volkan A. ve Yusuf Ö. kıskıvrak yakalandı.

Polisten protez dişini bulmalarını istedi

Polisten yaya olarak kaçtığı sırada tırmandığı duvardan düşen Emre Rahman Y.’nin protez dişi kırıldı.

Dişinin bulmasını isteyen Emre Rahman Y, "Abi 7 bin lira verdim dişe, yerine takmayayım mı?" dedi.

Polislerin aramaları sonucu bulunan protez diş, Emre Rahman Y.’ye teslim edildi.

12 bin 600 lira para cezası uygulandı

Otomobilde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.