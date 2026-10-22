Emine Erdoğan'dan İmam Buhari Türbesi'ne ziyaret

"Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" için Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bulunan Emine Erdoğan, buradaki İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret etti.

İmam Buhari Anıt Kompleksi'ndeki türbeyi gezen Emine Erdoğan, burada dua etti.

Kompleks içindeki müzeyi de ziyaret edip eserleri inceleyen Emine Erdoğan'a, İmam Buhari'nin hayatı hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşi Nimet Avn, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova ve Pakistan Başbakanı'nın kızı Ayesha Haroon da yer aldı.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta, İmam Buhari Anıt Kompleksi'nde manevi bir yolculuğa çıktık. Ömrünü hadis ilmine vakfeden büyük alimin hatırasını yaşatan bu anlamlı mekanın tarihi ve kültürel değerine yakından tanıklık ettik. İslam medeniyetine eşsiz eserler kazandıran, asırlardır insanlığa yol gösteren İmam Buhari'yi rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.