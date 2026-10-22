Bitkilerin de hastanesi var

Evde çiçek yetiştirenler bilir… Bazen yapraklar sararır, çiçekler solar, böcekler çiçekleri yiyip bitirir. Ne kadar bakım yapılsa da bitkiler eski canlılığını kaybedebilir. Peki, böyle durumlarda bitkilerin de bir hastaneye götürülebileceğini biliyor muydunuz?

Fatih Belediyesi Yedikule ve Ayvansaray Bahçe’de hizmet veren Bitki Hastanesi, 2021 yılından bu yana bakıma ve tedaviye ihtiyaç duyan bitkileri kabul ediyor. Bitkilerin yeniden canlanıp yaşamlarını sürdürmesi için bakım ve tedavi hizmeti sunan hastanenin çalışmalarını Fatih Belediyesi Peyzaj Mimarı Gülsüm Erdem’le konuştuk.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bitkilere sağlık kontrolü yapılıyor

Yedikule ve Ayvansaray Bitki Hastanesi’nin 2021’den bu yana hizmet verdiğini söyleyen Gülsüm Erdem yaptıkları çalışmaları, “Bizler bitkilerin yaprak, gövde, kök, toprak kontrollerini yapıyoruz. Herhangi bir hastalık varsa müdahale ediyoruz. Bitkinin bakımını gerçekleştiriyoruz ve vatandaşımıza sonrasında sorun yaşamaları için bitkilere nasıl bakmaları gerektiği hakkında bilgi veriyoruz” diyerek özetliyor.

İlk kez duyanlarda şaşkınlık yaratan Bitki Hastanesi, zamanla bitki tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelmiş. Erdem, evinde çiçek yetiştirenlerin en sık karşılaştığı sorunları ise şöyle anlatıyor:

“İnsanlar ‘Ben evime alıyorum ama ölüyor’ ya da ‘oradayken yeşildi ama eve getirince sarardı’ gibi sorunlarla geliyor. Biz de böyle durumlarda ‘Bize getirin’ diyoruz. Bitkiyi getiriyorlar, herhangi bir problemi varsa anında bitki hastanesinde müdahale ediyoruz. Mümkünse gün içerisinde teslim ediyoruz. Aynı gün içinde mümkün değilse de belli bir tarihe kadar bitki bizde kalıyor. Bakımını bitirdikten sonra onlara geri veriyoruz.”

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Yapraklardan köklere kadar bakım

Peki, hastaneye getirilen bir bitkiye nasıl müdahale ediliyor? Bitkiler, yapraklarından köklerine kadar detaylı bir kontrolden geçiriliyor. Öncelikle köklerde zararlı olup olmadığı inceleniyor. Gerekli durumlarda zararlılara müdahale ediliyor. Bitkinin ihtiyacına göre toprağı değiştiriliyor. Yeni toprağına dikilen bitkinin ilaçlama ve bakım işlemleri de tamamlanıyor.

Bitki Hastanesi’ne ilgi yıl boyunca devam etse de mevsimlere göre yoğunluk değişiyor. Erdem, bahar aylarında bitkilerin yeniden yeşermeye başlamasıyla talebin arttığını söylüyor. “Özellikle bahar mevsiminde, bitkiler yeşermeye başladığı zamanlarda çok daha fazla yoğunlaşıyoruz” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Ancak kış mevsiminde ‘Artık bahardan, yazdan kışa geçtik, şimdi nasıl bakalım gibi’ talepler oluyor. O anlamda da ilgi yoğun. Biz de onlara karşılık veriyoruz.”

Bitki Hastanesi, kış sezonu boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ayvansaray Bahçe’de, perşembe ve cuma günleri ise Yedikule Bahçe’de hizmet veriyor.