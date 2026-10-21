Dünya kritik eşiği aşmak üzere

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan iklim raporu, dünyanın önümüzdeki birkaç yıl içinde Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefini kaçınılmaz olarak aşacağını ortaya koydu.

Rapora göre artık amaç, sıcaklıkların hedefi aştığı dönemi mümkün olduğunca kısa tutmak ve zaman içinde küresel ortalama sıcaklıkları yeniden düşürmek.

Bunun için sera gazı salımlarının 2030'a kadar yüzde 18, 2035'e kadar yüzde 45 ve 2040'a kadar yüzde 69 azaltılması gerekiyor. Ayrıca 2035'e kadar yenilenebilir elektrik üretim kapasitesinin üç katına çıkarılması ve kömür kullanımının 2040'a kadar sona erdirilmesi öngörülüyor.

Ancak ülkelerin mevcut sera gazı salımı azaltma taahhütlerini yerine getirmesi, salımların 2030'a kadar yalnızca yüzde 5 ila 8 azalmasını sağlayacak. Bu senaryoda küresel ısınmanın yaklaşık 2,6 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Risk artıyor

Raporda, 1,5 derecenin üzerindeki her ek ısınma miktarının buz tabakaları, kalıcı donmuş topraklardaki karbon, okyanus dolaşımı ve mercan sistemleri üzerinde geri döndürülemez değişiklik riskini artırdığı vurgulanıyor.

Rapora göre karbondioksit salımlarının mevcut seviyelerde kaldığı her beş yıllık dönem, sıcaklıkların ulaşacağı en yüksek seviyeyi yaklaşık 0,1 derece artırıyor.

İklim bilimci Kate Marvel, 1,5 dereceyi aşmanın yeterince hızlı ilerlenmediğinin göstergesi olduğunu ancak bunun dünyanın en kötü sonuçlarla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediğini belirterek sera gazı salımlarının mümkün olduğunca hızlı azaltılması gerektiğini söyledi.