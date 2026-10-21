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Dünya
AA 21.10.2026 16:22

Rusya Letonya'ya protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Riga Büyükelçiliğinde sosyal güvenlik biriminde görev yapan tüm çalışanların işten çıkarılmasını talep ettiği gerekçesiyle Letonya'ya protesto notası verdiğini bildirdi.

Rusya Letonya'ya protesto notası verdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Letonya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Romano Krasovska'nın dışişleri bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede, Letonya Dışişleri Bakanlığının, Rusya'nın Riga Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne bağlı sosyal güvenlik biriminde çalışan tüm personelin işten çıkarılmasını talep etmesinin şiddetle protesto edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu talebin Letonya'da yaşayan yaklaşık 6 bin Rus emekli asker ile aile üyelerinin emeklilik maaşları ve sosyal güvencelerini tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Letonya'nın söz konusu adımlarının iki ülke arasında 1994'te imzalanan, Rus emekli askerler ile aile üyelerinin sosyal güvenliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmadan doğan yükümlülüklere aykırı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Letonya'da yaşayan emekli askerler ve aile üyelerine karşı yükümlülüklerini her zaman eksiksiz yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, askeri emeklilik maaşlarının ödenmesinde ortaya çıkabilecek krizden tamamen Letonya makamlarının sorumlu olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Letonya'ya söz konusu anlaşmanın hükümlerine titizlikle uyma çağrısında bulunulduğu ve bu konuda Rusya Dışişleri Bakanlığının protesto notasının iletildiği ifade edildi.

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