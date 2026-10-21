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Dünya
AA 21.10.2026 15:47

Katil İsrail Filistinli gencin kanser hastası babasıyla vedalaşmasına izin vermedi

Katil İsrail’in alıkoyduğu Filistinli Yamen Amr, kanser hastası babasına son kez sarılamadı; oğlunun alıkonulmasına dayanamayan baba yalnızca 3 saat sonra hayatını kaybetti.

Katil İsrail Filistinli gencin kanser hastası babasıyla vedalaşmasına izin vermedi

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da alıkoyduğu Filistinli Yamen Amr’ın kanser hastası babası, oğlunun alıkonulmasından yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti. Yamen, babasıyla vedalaşamadı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, katil İsrail güçleri sabah saat 03.00 sularında Batı Şeria’daki Dura beldesine baskın düzenledi.

Katil İsrail askerleri, Filistinli Yamen Amr’ı alıkoydu. Kanser hastası babasıyla vedalaşmasına izin verilmeyen gencin, babasının ölüm haberini de henüz alamadığı belirtildi.

Katil İsrail güçlerinin Batı Şeria genelinde 60’tan fazla Filistinliyi saha soruşturmalarına tabi tuttuğu ve darbettiği kaydedildi.

Yapılan acımasız muameleye dayanamadılar

Katil İsrail güçlerinin Silvan bölgesinde 25 Filistinliyi alıkoyduğu sırada uyguladığı kötü muamele nedeniyle 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Katil İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.
 

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