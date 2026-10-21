Filistin'e destek veren yazara İngiltere'de yasak

150'den fazla yazar ve tanınmış isim, İrlandalı yazar Sally Rooney'nin kitaplarının İngiltere'de satışının durdurulmasının ardından hükümete açık mektup yazdı. İmzacılar, Filistin Eylemi grubuna yönelik yasağın değiştirilmesini istedi.

İşçi Partisi hükümeti, Temmuz 2025'te Filistin Eylemi grubunu “terör örgütü” ilan etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Yasak kararını protesto eden binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Nobel ödüllü yazarlar Annie Ernaux ve Anne Carson'ın da imzaladığı mektupta, “Sally Rooney bir yazar, terörist değil. Kitapları kamuoyuna açık olmalı.” ifadeleri kullanıldı.

“Sansürü kesinlikle reddediyoruz”

Rooney ve İngiliz yayınevi Faber, geçen hafta yazarın Filistin yanlısı gruba verdiği destek nedeniyle kitaplarının İngiltere'deki satışını durdurmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin yasak kararı, itiraz süreci devam eden Filistin Eylemi grubunu Hamas ve Hizbullah ile aynı yasaklı örgütler listesine aldı.

Karar kapsamında gruba üye olmak, grubu desteklemek veya finanse etmek İngiltere'de suç sayılıyor.

İrlanda'da yaşayan ve çalışan Rooney, Filistin Eylemi'ne desteğini defalarca dile getirdi. Yazar, grubun İrlanda'da yasaklı olmadığını belirterek gruba maddi destek sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Faber yayınevi, yasak nedeniyle İngiltere'de kitaplardan elde edilen telif gelirlerini Rooney'ye yasal olarak aktaramayacağını bildirdi. “Normal İnsanlar” ve “Intermezzo” gibi çok satan kitapların yazarı Rooney, bir neslin sesi olarak nitelendiriliyor.

Oyuncular Paul Mescal ve Tilda Swinton'ın da imzaladığı mektupta, kitapların satıştan kaldırılması “ifade özgürlüğünün temel ilkelerine yönelik bir saldırı” olarak değerlendirildi.

Mektupta, “Kötü tasarlanmış ve baskıcı terörle mücadele yasalarına dayanılarak kitapların satıştan kaldırılması, bu ülkede uzun zamandır doğal kabul edilen temel ifade özgürlüğü ilkelerine hakarettir.” denildi.

İmzacılar, “Doğrudan veya dolaylı her türlü sansürü kesinlikle reddediyoruz. Hükümeti, bizi bu baskıcı ve akıl almaz noktaya getiren yasaları değiştirerek yönünü değiştirmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açık mektubu imzalayan diğer isimler arasında yazarlar Colm Tóibín, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri, Zadie Smith ve Julian Barnes da yer aldı.

Filistin Eylemi yasağı yargıya taşındı

İngiltere polisi, geçen hafta ülkenin ulusal güvenlik danışmanının eşi Sarah Helm'in gruba destek veren sosyal medya paylaşımı hakkında inceleme başlattı. Polis daha sonra paylaşımın cezai soruşturma gerektirmediğine karar verdi.

Filistin Eylemi, internet sitesinde belirtilen hedefini, “İsrail'in soykırımcı ve apartheid rejimine küresel katılımı sona erdirmek” olarak tanımlıyor.

Grubun yasaklanması, Gazze'deki savaşı protesto etmek amacıyla silah fabrikalarını, özellikle İsrailli silah şirketi Elbit'e ait tesisleri hedef alan eylemlerin ardından geldi.

Grubun kurucu ortağı Huda Ammori'nin yasağa karşı yaptığı başvurunun İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından gelecek ay ele alınması bekleniyor.