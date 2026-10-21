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Dünya
AA 21.10.2026 14:39

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği ve 56 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinnin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün geceden beri ülkeye hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda başkent Kiev'in de dahil olduğu, Ukrayna'nın farklı bölgelerinin hedef alındığı ifade edildi.

Saldırılar nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 35 kişinin yaralandığını aktarıldı.

Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece başkente yaptığı saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın ülkeye yönelik saldırılarda kullandığı farklı tipte, 186 adet insansız hava aracından (İHA) 150'nin imha edildiği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırılarda füzeleri de kullandığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği aktarıldı.

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