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Dünya
AA 21.10.2026 13:28

Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Racanpur bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Geo News kanalının haberine göre, Racanpur bölgesinde İndus Otoyolu'nda refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 32 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Nevaz, yaptığı açıklamada, can kaybından duyduğu üzüntüyü belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Nevaz, yetkililere kazadan sorumlu olanlar hakkında derhal işlem yapılması talimatı verdi.

Kazanın ardından Racanpur Bölge Merkez Hastanesi’nde ve çevredeki diğer hastanelerde acil durum ilan edildi.

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