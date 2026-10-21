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Dünya
AA 21.10.2026 13:10

İran: Altyapımızı hedef alırlarsa Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebiliriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.

İran: Altyapımızı hedef alırlarsa Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebiliriz

Tuğgeneral Cevani, İran'ın Arapça yayın organı El-Alem'e verdiği röportajda, ülkesinin yeni hedeflerini açıkladı.

ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini söyleyen Cevani, bölgedeki koşulların hiçbir zaman savaş öncesi döneme dönmeyeceğini ifade etti.

Cevani, "ABD ve müttefiklerinin büyük sermayesi var ve eğer altyapımızı hedef alırlarsa İran tüm kapasitesini kullanacak. İran, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını kolayca yok edebilir." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan 7 büyük kabloya yönelik saldırı imasında bulunmuştu.

TeleGeography ve Submarine Networks veri tabanlarına göre, küresel veri akışının yüzde 97'sinden fazlasını taşıyan denizaltı kabloları ağında Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi ekseninde en az 7 ana sistem bulunuyor.

Hürmüz'ün tabanına döşenen kritik fiber optik hatlar, yalnızca Körfez ülkelerinin internet erişimini değil, trilyonlarca dolarlık petrol ve gaz ticaretinin finansal işlemlerini ve askeri üslerin bazı lojistik veri ağlarını da etkiliyor.

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İran Hürmüz Boğazı
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