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Dünya
AA 21.10.2026 12:09

Rusya'dan ABD'ye dizel taşıyan ilk tankerin yarın yola çıkması planlanıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'ye dizel taşıyacak ilk tankerin yarın limandan hareket edeceğini söyledi.​​​​​​​

Rusya'dan ABD'ye dizel taşıyan ilk tankerin yarın yola çıkması planlanıyor

Novak, St. Petersburg'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında dizel sevkiyatına ilişkin sözleşmelerin imzalanması sürecinin son aşamaya geldiğini ifade etti.

İlk sevkiyatın 40 bin tonluk tankerle yapılacağını belirten Novak, "İlk tankerin yarın, 22 Ekim'de limandan ABD'ye doğru hareket etmesi planlanıyor." dedi.

Sevkiyatın ileride de devam edeceğini dile getiren Novak, "İki lider arasındaki anlaşmalar doğrultusunda ABD'nin dizel ihtiyacını imkanlarımız ölçüsünde karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dizel ihracatını yıl sonuna kadar yeniden eski seviyesine çıkarabileceğini belirten Novak, ihracatın petrol rafinerilerinin üretim kapasitesine bağlı olarak kademeli şekilde artırılacağını söyledi.

Novak, ihracat konusunda yıl sonuna kadar tamamen toparlanılması halinde diğer ülkelere de önceki miktarlarda dizel sevkiyatı yapılabileceğini ifade etti.

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