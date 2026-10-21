İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

ABD'nin Tampa kentinde Lübnan, İsrail ve ABD heyetlerinin katılımıyla üçlü askeri toplantı yapılırken, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), güneydeki Kefertebnit ile Yukarı Nebatiye beldeleri arasındaki bir noktayı hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Zavtar beldesinin dış kesimlerindeki Hamra mezrasına hava saldırısı düzenledi. Kefer Şuba beldesinin çevresi de İsrail topçularınca hedef alındı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.