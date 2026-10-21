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Dünya
BBC 21.10.2026 15:25

Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk ortaklığı değerlendirdiklerini açıkladı

Elon Musk, en büyük iki şirketi olan Tesla ve SpaceX'i birleştirmeyi aktif olarak değerlendirdiğini duyurdu. Finansal analiz toplantısında konuşan Musk, bu hamlenin büyük avantajlar sağlayabileceğini ancak ortaklığın kesinleşmediğini ve hissedar onayının gerektiğini belirtti.

Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk ortaklığı değerlendirdiklerini açıkladı

Piyasa değeri açısından Tesla'nın yaklaşık 1.5 trilyon, SpaceX'in ise 2 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa birleşmenin gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük kurumsal ortaklıklarından biri ortaya çıkacak. Musk, iki şirketin çipler, yapay zeka ve yazılım alanındaki ortak çalışmaları göz önüne alındığında birleşmenin mantıklı bir adım olacağını savunuyor.

Hissedar onayı ve özel komiteler

Her iki şirketin bünyesinde sürecin detaylarını incelemek üzere özel komiteler kurulduğunu ifade eden Musk, kendisinin bu komitelerde yer almadığını ve her iki şirketin de yöneticisi olarak taraflı konumda bulunduğunu dile getirdi.

Birleşme kararının nihai olarak hissedarların oylamasına bağlı olduğunu, Tesla hissedarlarının en az yüzde ellisinin desteğini almanın ise oldukça yüksek bir eşik olduğunu vurguladı.

Şirketlerin finansal durumu

SpaceX, son çeyrekte elde ettiği 4.4 milyar dolarlık kârla dikkat çekerken, yılın ilk dokuz aylık döneminde toplamda 1.1 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Starlink uydu internet hizmetleri ve bulut bilişim alanındaki gelirlerini artıran şirket, geçtiğimiz aylarda halka arz edilmişti.

Tesla ise elektrikli araç üretiminin yanı sıra son dönemde robotik teknolojilere ağırlık veriyor. Uzmanlar, iki şirketin güçlerini birleştirmesinin teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

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