Hind Receb’i katleden İsrailli komutanın tutuklanması istendi

Hind Receb Vakfının internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, İsrailli komutan Sean Glass hakkında ABD Adalet Bakanlığına acil başvuruda bulunuldu.

Gazze’de görev yapan 52. Zırhlı Tabur’a bağlı “Vampire Empire” bölüğünün komutanı Glass’ın, Hind Receb’in öldürüldüğü sırada askerleriyle birlikte olay yerinin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

Vakıf, Glass’ın Hind’in içinde bulunduğu araca ateş açılması emrinin kendisinin verdiğini savundu.

Başvuruda, komutanın Gazze’deki hastanelerin, Birleşmiş Milletler tesislerinin ve sivil yerleşimlerin yıkılmasıyla bağlantılı olduğu iddialarına da yer verildi.

Vakıf, Glass’ın savaş suçları ve soykırım suçlamaları kapsamında soruşturulmasını, tutuklanmasını ve yargılanmasını talep etti.

Hind Receb ve ailesi 335 kurşunla acımasızca katledildi

5 yaşındaki Hind Receb, 29 Ocak 2024’te Gazze’de ailesiyle bulunduğu aracın İsrail güçlerinin ateşi altında kalması sonucu hayatını kaybetmişti.

Hind’in yardım çağrısının ardından bölgeye gönderilen Filistin Kızılayına bağlı iki sağlık görevlisi de öldürülmüştü.

Acımasızca katledilmeden önce Filistin Kızılayı’ndan yardım istediği son telefon görüşmesi hafızalara kazınmıştı.

Hind’in, aile üyelerinin ve sağlık görevlilerinin cenazelerine 12 gün sonra ulaşılmıştı.

Forensic Architecture araştırma kuruluşu, araca 335 mermi isabet ettiğini tespit etmişti.

Hind Receb Vakfı, Glass hakkındaki iddiaların soruşturulmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istiyor.